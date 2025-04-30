إنقاذ مريضة مسنة بتركيب منظم دائم للقلب في منوف العام لأول مرة بالمنوفية

نجح الفريق الطبي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام في تركيب أول جهاز منظم دائم للقلب على مستوى مستشفيات مديرية الصحة بالمنوفية، وذلك لمريضة تبلغ من العمر 73 عامًا، كانت تعاني من انسداد تام في الضفيرة الكهربائية بالقلب، وهي حالة خطيرة أدت إلى اضطراب في الوعي وبطء شديد في ضربات القلب.

وأوضحت مديرية الصحة بالمنوفية أن المريضة دخلت قسم الطوارئ وهي في حالة حرجة، فتم تركيب منظم مؤقت للقلب بشكل عاجل حتى استقرت حالتها، ثم أجريت لها عملية تركيب المنظم الدائم بنجاح داخل وحدة القسطرة بالمستشفى، وغادرت المستشفى بحالة مستقرة وتحسن ملحوظ.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذا الإجراء يعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي الذي نفذ العملية كان بقيادة الدكتور عبد الحميد إسماعيل، أستاذ أمراض القلب ورئيس وحدة القسطرة، وتحت إشراف الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى، وبمشاركة طاقم طبي متخصص ومدرب.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي ودعمه يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيدًا بدور وزير الصحة في توفير الدعم اللازم لكافة المنشآت الصحية بالمنوفية.