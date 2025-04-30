معروف حكما لمباراة الأهلي وبتروجت

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة النادي الأهلي أمام بتروجت، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام تعيين محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وبتروجت، على أن يعاونه محمد مجدي سليمان، كمساعد أول، وعمر فتحي، كمساعد ثانٍ.

ومن المُقرر أن يكون حسني سلطان حكمًا رابعًا في مباراة الأهلي وبتروجت، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد الشناوي، ويعاونه فيها الحكم شهاب راشد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.