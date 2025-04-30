الأرصاد توضح المحافظات الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المحافظات المصرية تتأثر اليوم الأربعاء، بمنخفض خماسيني متعمق مصحوب بسرعات رياح تصل إلى 70 كم/ الساعة.

ونوهت خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الرياح أدت إلى إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق لأقل من 1000 متر.

وكشفت عن المحافظات الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية، ومنها: المنيا التي انخفضت فيها الرؤية لـ600 متر، وأسيوط لأقل من 1000 متر، إضافة إلى بني سويف والفيوم وسوهاج.

وأوضحت أن الأتربة والرمال تتقدم خلال الساعات المقبلة إلى محافظات الجيزة والشرقية، والمدن الجديدة في شرق القاهرة، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة.

وأشارت إلى أن مطروح تشهد اليوم، فرص سقوط أمطار تتراوح ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا، موضحة أن الأمطار تمتد خفيفة ورعدية إلى بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

وناشدت المواطنين الحذر من الأتربة والرمال المثارة وسرعات الرياح العالية، مطمئنة إياهم: «هذا منخفض جوي خماسيني أثّر علينا خلال السنوات الماضية، والحالة الجوية معتادة في هذا الوقت من العام، خاصة فصل الربيع».