موقف ثنائي ريال مدريد من المشاركة في مونديال الأندية

كشف نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ديفيد ألابا، لاعب الفريق، قبل استكمال مشوار الميرنجي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأعلن ريال مدريد إصابة مدافعه النمساوي، ديفيد ألابا بتمزق في الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى، مما يعني ابتعاده عن مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

وجاء في بيان رسمي من ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا تم تشخيص حالته بتمزق في الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى".

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الإصابة التي تعرض لها ألابا ستبعده عن الملاعب حتى بداية بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن إدارة ريال مدريد إصابة الظهير الأيسر الفرنسي، فيرلاند ميندي، لاعب الفريق بتمزق في وتر العضلة المستقيمة الفخذية في العضلة الرباعية اليمنى.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن فترة ابتعاد فيرلاند ميندي عن الملاعب ستتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، مما يعني ابتعاده عن بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد نادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فرق الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.