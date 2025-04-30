رئيس الوزراء الباكستاني: لدينا أنسب سوق بالمنطقة للشركات الرقمية الناشئة والاستثمار الأجنبي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الباكستاني هو السوق الأنسب في المنطقة بالنسبة للشركات الرقمية الناشئة وللاستثمار الأجنبي، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها حكومته من أجل مواءمة البلاد مع الموجة العالمية للتحول الرقمي.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن رئيس الوزراء قوله خلال اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي ديمة اليحيى، أن تجمع أكثر من ألف من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لحضور أول "منتدى الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر 2025" في باكستان، هو دليل على نفوذ البلاد المتزايد في القطاع الرقمي بالمنطقة، بحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ووصف شريف، القوى العاملة الشابة في باكستان بأنها "الأصل الأكثر قيمة"، مضيفا أن من أولويات حكومته تدريبهم وتزويدهم بالمهارات الرقمية.



ويعقد المنتدى على مدى يومى 29 و30 من أبريل الجاري.