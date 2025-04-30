أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، عصر اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش السوري ومسلحين في "أشرفية صحنايا" قرب دمشق.

وقال جهاز الأمن العام السوري: "اعتقلنا عددا من المسلحين الخارجين عن القانون في عمليات تمشيط في أشرفية صحنايا".

وقال مدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق، حسام الطحان، لوكالة الأنباء السورية (سانا): "نهيب بأهلنا المدنيين في أشرفية صحنايا التزام المنازل والإبلاغ عن أي عناصر عصابات متواجدة بالقرب من منازلهم".

وأضاف الطحان: "قواتنا قامت بتمشيط عدد من مواقع المجموعات الخارجة عن القانون في أشرفية صحنايا، وقمنا بإلقاء القبض على عدد من الأفراد، ولا تزال العملية مستمرة".

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الأمن السورية عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون، بحسب (سانا).

وقالت (سانا): "قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن".