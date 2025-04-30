 بالصور.. وصول الفنانات والوفد النسائي الإماراتي لـ سيدي عبد الرحمن للمشاركة في فعاليات أسبوع الخير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. وصول الفنانات والوفد النسائي الإماراتي لـ سيدي عبد الرحمن للمشاركة في فعاليات أسبوع الخير

حسام جودة
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 8:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 8:52 م

وصول الفنانات والوفد النسائي الإماراتي لـ سيدي عبد الرحمن للمشاركة في فعاليات أسبوع الخير

وصلت منذ قليل، عدد من الفنانات والإعلاميات لسيدي عبد الرحمن بالعلمين الجديدة؛ للمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وتيسير زواج 200 فتاة.


وكان أبرز الحضور الفنانة فيفي عبده، ووفاء عامر، والإعلامية هالة سرحان، وأميرة حسن مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وسامر يوسف وحرمه مهندسة الدكتور رباب عبد العاطي وزينات الشال.

كما حضر وفد نسائي إماراتي من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والمشاركون لصندوق تحيا مصر في "أسبوع الخير".

ومن المتوقع أن يصل الفنان تامر حسني، وحمادة هلال، وإلهام شاهين، وليلى علوي أيضا.

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