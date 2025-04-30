وفد شبابي من منظمات المجتمع المدني في منطقة المتوسط الجنوبية يزور الجامعة العربية

صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، بأن وفداً شبابياً برئاسة جوزيف فيري، المدير التنفيذي لمؤسسة "آنا ليند"، ضم 32 شاباً يمثلون منظمات المجتمع المدني في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، ومن المتابعين لبرنامج "القيادة لشباب المجتمع المدني"، قام بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا في إطار الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس جامعة الدول العربية، وفي ضوء تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة عام 2019 بين "جامعة الدول العربية" ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات والهادفة إلى دفع التعاون بين الجانبين في مجالات الشباب، ودعم تطوير وإعداد التقارير ذات الصلة بالتفاعل بين الثقافات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ونشر مفهوم المواطنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في الدول العربية.

وتم خلال الزيارة إطلاع الوفد على أهم المبادرات العربية في مجالات المجتمع المدني، والشباب والبيئة، والبرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للطلبة العرب وكذلك قام الوفد بزيارة لأهم معالم مقرها التاريخي بالقاهرة، لا سيما مكتبة الأمانة العامة والتي تزخر بمنشورات ووثائق وصور تستعرض مسيرة العمل العربي المشترك منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن هذه الزيارة هي الثانية على التوالي التي تقوم بها مؤسسة "آنا ليند" والوفد المرافق لها لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم تنظيم زيارة لوفد المؤسسة لمقر الأمانة العامة في 20 مايو 2024، ضم 35 شاباً يمثلون منظمات المجتمع المدني في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية.

وتابعت خلال لقاء جمعها بالوفد أن جامعة الدول العربية أحيّت في 22 مارس هذا العام الذكرى الـــ80 لتأسيسها، كونها أقدم منظمة إقليمية في العالم حيث أنشئت في عام 1945، وأن إنشاؤها جاء تجاوباً مع الدعوات الشعبية إلى الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار ومواجهة التحديات السياسية التي كانت تعصف بالعالم العربي آنذاك، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، من خلال تنسيق المواقف وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

و تم خلال الزيارة عقد جلسة حوارية تم خلالها عرض فيلم وثائقي حول الاحتفال بالذكرى الـــ80 لتأسيس الجامعة العربية، كما قدم خلالها الوزير المفوض فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة عرضاً مرئياً حول أهم المبادرات العربية في مجال الشباب، في حين قدم ممثل إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل مداخلة استعرض من خلالها البرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة، وقدم ممثل إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية عرض مرئي حول أهم المبادرات العربية في مجال البيئة.