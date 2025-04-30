 انطلاق فعاليّات خريف ظفار الثقافية والسياحية بسلطنة عُمان نهاية يونيو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق فعاليّات خريف ظفار الثقافية والسياحية بسلطنة عُمان نهاية يونيو المقبل

مي فهمي
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 4:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 4:41 م

كشفت سلطنة عُمان عن بدء أنشطة وفعاليات موسم "خريف ظفار 2025" التي تشمل تجارب سياحية وثقافية متنوعة في 21 يونيو وتستمر حتى 20 سبتمبر من كل عام.


تأتي هذه النسخة بحلّة جديدة تعكس روح الأصالة وتُجسّد ملامح الحياة العُمانية التقليدية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، من خلال عروض الفنون الشعبية والأسواق التراثية والمنتجات الحرفية، خصوصاً بعد أن حققت فعاليات العام الماضي نجاحًا كبيرًا وإشادة واسعة من الزوار والمشاركين.

من المقرر أن تشهد فعاليات هذا العام، افتتاح عدد من المنشآت السياحية والفندقية في محافظة ظفار.

وقد بدأت وزارة التراث والسياحة، في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الترويجية لموسم "خريف ظفار ٢٠٢٥ " انطلاقًا من مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي والاستفادة منه في إقامة مؤتمر صحفي للكشف عن أهم الفعاليات التي ستقام في موسم الخريف.

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