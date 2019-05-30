الرئيس النمساوي يعين قاضية المحكمة الدستورية مستشارا للبلاد

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، أن القاضية بالمحكمة الدستورية بريجيته بيرلاين ستكون المستشار الجديد بالبلاد بعد الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة جراء فضيحة مصورة لنائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية اليميني المستقيل، هاينتس-كريستيان شتراخه.

وستكون بيرلاين أول مستشارة في البلاد بهذا التعيين.

وكانت قد شغلت منصب رئيسة المحكمة الدستورية النمساوية منذ عام 2018 –وكانت أيضا أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقال الرئيس النمساوي عن بيرلاين: "تعرفت على رئيسة (المحكمة الدستورية) بيرلاين بصفتها شخصية حكيمة وبعيدة النظر وذات كفاءة عالية ومقدرة.. إنني أسند بذلك لبيرلاين مهمة تشكيل حكومة اتحادية".

كان المستشار السابق زباستيان كورتز قد حل ائتلافه، ودعا إلى انتخابات جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاءت الخطوة بسبب نشر شريط فيديو تم تصويره بشكل سري ويظهر فيه شتراخه وهو يعرض صفقات في مجالي البنية التحتية والإعلام على سيدة لها صلة قرابة برجل أعمال روسي نظير دعمه في انتخابات عام 2017.