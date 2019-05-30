قالت مصادر مطلعة إن بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني، يدرس شطب مئات الوظائف من قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس التنفيذي للبنك "جون فلينت" على كبار المديرين لخفض النفقات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن البنك سيشطب 500 وظيفة على الأقل، في الوقت الذي لم يتم تحديد العدد الرسمي لهذه الوظائف حتى الآن.

وقال مسؤول في البنك البريطاني، إن "جريج جويت" الذي تولى مؤخرا قيادة الأنشطة المصرفية العالمية في البنك سيتعرض لضغوط من أجل خفض نفقات هذه الأنشطة.

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع بدء عملية شطب الوظائف في قطاع الخدمات الاستثمارية بحلول منتصف يونيو المقبل وستستمر حتى نهاية العام.

في الوقت نفسه، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقا لخفض نفقات البنك باعتبارها المرحلة الأحدث من خطة إعادة هيكلة البنك باسم "مشروع أواك".

من ناحيته، ذكر البنك البريطاني إنه "يتم إعادة تقييم احتياجات الأنشطة والوظائف في البنك باستمرار للتأكد من أنها تؤدي أدوارها الصحيحة في الأماكن الصحيحة".

وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفع سعر سهم البنك خلال تعاملات الظهيرة، قبل أن يتراجع بنسبة 1ر0% مع اقتراب التعاملات من نهايتها.