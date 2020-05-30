الشؤون الإسلامية السعودية: اكتمال تجهيزات افتتاح 90 ألف مسجد للصلاة غدا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية اليوم السبت اكتمال كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة غدا الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الانباء السعودية (واس)، إن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية، وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق المملكة لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم.

ودعت الوزارة إلى الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، مطالبة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأن تكون صلاتهم في المنازل.

وشددت على ضرورة القراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، واستخدام الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وأنهت الوزارة طباعة ربع مليون لوحة للتعليمات الإرشادية ولغات عالمية بدأت بتوزيعها في مساجد وجوامع المملكة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.