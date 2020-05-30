المحاكم تعود للعمل جزئيا وسط إجراءات احترازية مشددة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد بدء العمل بمحكمة النقض.. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

- عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم الأخرى لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم



عادت اليوم السبت، تدريجيا محاكم الجمهورية للعمل في مقدمتها محكمة النقض وجلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم الأخرى لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم.

كما عقدت جلسات محاكم الأسرة بأنواعها، وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، وذلك لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بالمحاكم بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

وشهدت المحاكم توافد عدد من المحامين وذوي الشأن، في الوقت الذي مُنع دخول أي شخص للمقار دون ارتداء الكمامة.

وتفقد المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا بدءا من صباح اليوم السبت، وذلك أثناء تفقده قاعات المحكمة للاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجول عصر، رفقة مساعديه، قاعات المحكمة للاطمئنان على إجراءات التعقيم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على جميع المسؤولين، ضرورة اتباع كافة التعليمات والإجراءات بحسب توجيهات الرئيس السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزارء فى ذلك الشأن.

كما تابع عصر خلال جولته، سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة، واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين، وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين، وذلك حسبما صرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.

وشهد مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، تشديدات أمنية، تمثلت في منع دخول أي شخص غير مرتدي الكمامة للمبنى، في الوقت الذي كثف فيه عمال النظافة والفرق المختصة مجهوداتها في تنظيف وتعقيم المبنى وقاعات الجلسات.

ووضعت وزارة العدل، العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة.

يذكر أن عصر كان قد قرر اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستئناف العمل بمحكمة النقض عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية، وطلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

كما تضمنت، مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات؛ لمنع انتقال العدوى، والاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وشملت الإجراءات، استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها عن طريق الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم.