وزيرة الصحة: لا نستطيع تحديد ذروة فيروس كورونا الآن

أدعو أي شخص يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة أو إسهال يعتبر نفسه كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها لا تستطيع تحديد ذروة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» الآن، لافتة إلى أن الذروة يتم تحديدها عندما تبدأ الأعداد في النزول.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن زيادة أعداد الإصابات خلال اليومين الماضيين؛ يرجع إلى التزاحم قبل العيد، والتخالط، وعدم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في قدوم الحالات متأخرًا إلى المستشفيات.

وتابعت: «أدعو الأسر أي شخص يعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة أو إسهال يعتبر نفسه كورونا»، لافتة إلى أن تحليل «PCR» لفيروس كورونا المستجد غير معتمد الآن.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الأهم الآن هو المظاهر الإكلينيكية، والأشعة على الصدر، وبعض التحاليل، قائلة إن الوزارة تبدأ العلاج فورًا قبل المسحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 22 ألفًا و82 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6237 حالة، من ضمنهم 5511 متعافيًا.