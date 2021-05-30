اشتية يدعو أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد أوروبا إلى بلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية مع إسرائيل بهدف ملء الفراغ السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، حيث بحثا آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد لإعادة احياء العملية السياسية.

وأكد اشتية في بيان عقب اللقاء على "أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأشار اشتية إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا على أهمية وجود ضمانات دولية بعدم تكرار "العدوان" الإسرائيلي وتدمير ما تم إعماره.

وجدد تأكيد إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات العامة، داعياً المجتمع الدولي لا سيما الدول الأوروبية، للضغط بشكل جدي على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس ترشحا وانتخابا ودعاية "بهدف إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية".

واعتبر اشتية أن "على العالم أجمع، خاصة أوروبا اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل اسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية".

يشار إلى أن التوترات التي اندلعت بسبب محاولات لتهجير فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس وفي المسجد الاقصى والتوسع الإستيطاني الإسرائيلي كانت الشرارة وراء موجة تبادل القصف بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإٍسرائيلي من العاشر إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري ماتسبب في قتل أكثر من 250 فلسطينيا و13إسرائيليا مع حدوث دمار هائل في القطاع.