رئيس الرئاسي الليبي يبحث مع السفير الأمريكي آليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند آليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من المؤسسات، فضلا عن ملف الانتخابات والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه تم، خلال اللقاء الذي عقد في تونس على هامش زيارة المنفي، مناقشة تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.

يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حاليا بزيارة رسمية إلى تونس، تلبية لدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، تستمر حتى غد الاثنين.