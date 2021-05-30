الولايات المتحدة تراقب سفينتين إيرانيتين قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا

ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية أن سلطات الأمن القومي في الولايات المتحدة تراقب سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما تتجهان إلى فنزويلا، في خطوة استفزازية إيرانية جديدة في وقت توتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.

ونقلت القناة، اليوم الأحد، عن مصادر إعلامية إن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة (مكران) تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لأفريقيا، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون بالتحديد وجهة السفينتين، ولكنهم يعتقدون أنهما قد تتجهان في نهاية المطاف إلى فنزويلا.

يذكر أن إيران وفنزويلا أقامتا علاقات وثيقة على مدى السنوات الماضية، ويجمع بينهما تعاون يشمل شحنات البنزين والمشاريع المشتركة لمصانع السيارات والإسمنت، كما يخضعان معا لعقوبات أمريكية.

يذكر أن إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015 تخوض مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل؛ سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.