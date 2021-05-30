سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأولى تحت رعاية NBA برواندا في إنجاز تاريخي للقلعة البيضاء

وتغلب الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76 - 63.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على صالة “كيجالي أرينا” بالعاصمة الرواندية.

وهيمن الزمالك على مجريات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 – 71، فيما تأهل الفريق التونسي بعد فوزه على نظيره باتريوت الرواندي بنتيجة 87 – 46.

وكان أبناء الزمالك قد صعدوا لنصف النهائي بعد تخطيهم لعقبة فاب الكاميروني بنتيجة 82 – 53، في دور الـ8.

وكان الزمالك قد تصدر المجموعة الثالثة وأنهى مشواره في دور المجموعات بإحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للفرق المتأهله لدور الـ8.

حيث فاز الزمالك في الجولة الأولى بمجموعته على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71 – 55، ثم الفوز على نظيره إيه إس دوانيس بنتيجة 86 – 62، قبل أن يكتسح المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.