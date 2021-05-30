«تعمير الساحل الشمالي»: بدء العمل في القطاع الثالث لرصف طريق مطروح - سيوة

قال اللواء مهندس أمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، إن العمل بطريق مرسي مطروح - سيوة، بدأ يسير الآن فى القطاع الثالث من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 150 وبتكلفة 420 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل، أنه تم زيادة معدلات العمل فى القطاع، بالاستعانة باثنين كساره واثنين خلاطة خرسانة، وتم زيادة كوادر المهندسين المشرفين على المشروع، كما تم الانتهاء من طرح القطاع الثانى من المشروع من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 50 تجاه سيوة، ومن المنتظر بدء الأعمال فى القطاع الجديد خلال شهر يونيو 2021م.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الجهاز، بمرافقة مدير منطقة تنفيذ سيوة، لمتابعة الرصف الخرسانى الجديد والذى ينفذه الجهاز.