إسرائيل تكشف عن محادثات مع أمريكا ودول خليجية لإقامة علاقات مع السعودية

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تجري مباحثات مع الولايات المتحدة ودول خليجية عربية حول كيفية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، لكنه أقر بأن تحقيق تقدم في هذا الشأن سيكون بطيئا على الأرجح.

وردا على سؤال بشأن صحة تقارير أشارت إلى أن إسرائيل ستبحث التطبيع خلال الزيارة المقررة الشهر القادم للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والمنطقة، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نبحث الأمر مع الأمريكيين، ومع بعض أصدقائنا في الخليج، وبشتى السبل".

وأضاف أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ستكون "عملية طويلة وبطيئة"، وستحتاج وقتا لتحقيقها. وأكد أنه يجري التخطيط لزيارة سيقوم بها بايدن لإسرائيل نهاية يونيو، لكنه أضاف أن العمل لا يزال جاريا بشأن كافة التفاصيل.

ولفتت بلومبرج إلى أن من شأن التطبيع مع السعودية أن يفتح العلاقات مع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأقوى دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.