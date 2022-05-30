 اليونان تسجل 2575 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 2575 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:54 ص

سجلت اليونان 2575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و445 ألفا و538، والوفيات إلى 29 ألفا و803.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 21 مليونا و43 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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