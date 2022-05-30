انهيار جزئي بشرفتي عقار في الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت، اليوم الأحد، أجزاء من شرفتي عقار قديم كائن في منطقة العصافرة، التابعة لنطاق حي ثانٍ المنتزه، شرقي الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو ضحايا بين السكان أو المارة في محل الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة حول الواقعة بالعقار الكائن في شارع البستان، منطقة العصافرة بحري.

وبانتقال الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي ثانٍ المنتزه، إلى موقع الانهيار تبين من الفحص الأولي تساقط أجزاء من شرفة إحدى شقق العقار كائنة في الطابق العاشر، وأجزاء من الطابق السادس.

تم وضع سياج تأميني حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وجارٍ إزالة الأجزاء الخطرة، التي تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحي، وإحالة الأمر للإدارة الهندسية المختصة بالحي تمهيدًا لتشكيل لجنة من إدارة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمعاينة وإزالة الأجزاء الخطرة منه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.