يونيفيل : العلاقة مع الجيش اللبناني حافظت على الهدوء على طول الخط الأزرق

قال رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إن العلاقة مع الجيش اللبناني أثبتت أهميتها في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق.

تصريحات لاثارو جاءت خلال احتفال أقامته " اليونيفل" اليوم الاثنين، في اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في مقرّها العام في منطقة الناقورة جنوب لبنان ، بحسب بيان صادر عن " اليونيفل".

وأضاف لاثارو "لا يمكننا القيام بعملنا بدون شركائنا في المجتمعات، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، والحكومات، والدول المساهمة، ومؤسسات الأمم المتحدة، وغيرهم. ولا يتحقق كل ما نقوم به بدون أن نعمل وننسق معه يوماً بيوم شريكنا الاستراتيجي، الجيش اللبناني".

وأشاد " بعشرات الآلاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين خدموا مع "اليونيفيل" على مدار 44 عاماً من وجودها، بما في ذلك أكثر من 11 ألف عسكري ومدني يخدمون اليوم مع البعثة".

يذكر أنه في عام 2002، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 مايو يوماً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة للإشادة بمهنية وتفاني وشجاعة حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يخدمون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في سبيل السلام.

ومنذ عام 1978، فقد 324 جندي حفظ سلام من اليونيفيل أرواحهم من أجل قضية السلام في جنوب لبنان. وفقد أكثر من 4000 جندي حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة حياتهم في بعثات حول العالم منذ عام 1948.