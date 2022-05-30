انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا دون شكاوى

انطلق صباح اليوم الإثنين الموافق 30/ 5 / 2022 خامس أيام امتحانات الدور الأول لشهادات التعليم " الابتدائي، الإعدادي، القراءات"، بمنطقة المنيا الأزهرية وسط أجواء يكسوها الهدوء والانتظام بجميع اللجان، ودون شكاوي.

وقال الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس للإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، إنه يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات نهاية العام في اليوم الخامس بمواد: "الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية"، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الاختبارات بمادتي: "العلوم وأصول الدين تفسير وحديث".

ويؤدي طلاب شهادات القراءات العالية والتخصص والتجويد الامتحانات بمواد: "النحو المجتمع الإسلامي".

وفي اليوم الخامس اطمأن "طلب"، على أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المناهج الدراسية المقررة ومدى ملائمته لمواصفات الورقة الامتحانية.

كما تأكد من انضباط وانتظام أعمال اللجان، مؤكدًا استمرار انضباطها وانتظامها لليوم الخامس على التوالي دون أي شكاوى.

فيما شدّد رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، موجهًا طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية بالتركيز أثناء الامتحان، ومراجعة الإجابة أكثر من مرة؛ وذلك للحصول على أفضل الدرجات.

فيما أكد الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي، اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، فضلًا عن توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقال محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، إن العملية الامتحانية تسير بانتظام، حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية أي تجاوزات داخل وخارج اللجان الامتحانية، مشيدًا بالدور البارز لقيادة اللجان في اتباع كل الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق الانضباط العام باللجان كافة.

وأكد "طلب"، أن أعمال التصحيح تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة ولا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة وأن التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة قوات الشرطة والجيش من رجال الأمن والتأمين مع توفير جميع الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

فيما أشاد مديري عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية والثقافية، بأنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية، اتجاه أعضاء مركز التصحيح وتتم المتابعة الدورية لهم أولاً بأول.