«أوركسترا كالوش» تبيع كأس يوروفيجن في مزاد لمساعدة الجيش الأوكراني

قال أعضاء فريق "أوركسترا كالوش" الأوكراني الفائز بجائزة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"إنهم باعوا كأس المسابقة في مزاد لدعم قوات بلادهم التي تقاتل ضد الغزو الروسي.

وقال الفريق الأوكراني "أوركسترا كالوش" يوم الأحد "شكر خاص لفريق -وايتبيت- الذي اشترى الكأس مقابل 900 ألف دولار وهم الآن المالكين الشرعيين لكأسنا".

يشار إلى أن "وايتبيت" هي شركة أوكرانية تشغل بورصة عملات رقمية، وهي منصة تداول عبر الإنترنت حيث يمكن من خلالها شراء وبيع وتبادل العملات المشفرة.

وخلال حفل خيري جرى في برلين يوم الأحد، أمسك قائد الفرقة "أوليج بسيوك" بقبعته الوردية المميزة، من أجل جمع التبرعات للجيش الأوكراني.

وكانت "أوركسترا كالوش" قد فازت بجائزة يوروفيجن في نسختها الـ66 في مدينة تورينو الإيطالية منتصف شهر مايو الجاري حيث فازت أغنية الفرقة الأوكرانية "ستيفانيا" بجدارة في تصويت للجمهور الأوروبي .

وتم اعتبار الفوز الكبير بمثابة إظهار لتضامن الجماهير في عشرات الدول مع أوكرانيا في ظل الغزو الروسي. وتم استبعاد روسيا من المشاركة في المسابقة بسبب الحرب.

يشار إلى أن الفنانين الفائزين في يوروفيجن يحصلون منذ عام 2008 على كأس على هيئة ميكروفون زجاجي من تصميم الفنان السويدي كجيل إنجمان.

ويبقى "الكأس الأم" في حيازة منظمي المسابقة، اتحاد البث الأوروبي، وعادة ما يتم عرضه في مقر الاتحاد في جنيف. وفي الوقت نفسه، يحصل مؤلفو الأغنية الفائزة على نسخة أصغر من الكأس.