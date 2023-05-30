 البنتاجون: الصين رفضت دعوة أمريكية لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين في سنغافورة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

البنتاجون: الصين رفضت دعوة أمريكية لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين في سنغافورة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 9:28 ص
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الصين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الصيني لي شانجفو؛ وذلك على هامش منتدى أمني في سنغافورة.

وذكر البنتاجون -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن "عدم رغبة بكين المشاركة في مباحثات هادفة لن يقلل من التزام البنتاجون بالبحث عن خطوط للتواصل على مستويات متعددة مع الجيش الصيني".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية تؤمن بأهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصال العسكري بين واشنطن وبكين بهدف ضمان عدم تحول المنافسة إلى الصراع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك