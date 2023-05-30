البنتاجون: الصين رفضت دعوة أمريكية لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين في سنغافورة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الصين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الصيني لي شانجفو؛ وذلك على هامش منتدى أمني في سنغافورة.



وذكر البنتاجون -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن "عدم رغبة بكين المشاركة في مباحثات هادفة لن يقلل من التزام البنتاجون بالبحث عن خطوط للتواصل على مستويات متعددة مع الجيش الصيني".



وأشار البيان إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية تؤمن بأهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصال العسكري بين واشنطن وبكين بهدف ضمان عدم تحول المنافسة إلى الصراع".