المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر عدم دستورية قرار تمديد فترة عمل برلمان إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان العراق.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبودن خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، إن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات».

وأشار إلى أن «الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن «الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات، ويعد باطلاً اي نص قانوني اخر يتعارض مع الدستور».

واستطرد: «إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلًا دستوريًا».