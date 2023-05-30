سول: رئيس الوزراء يطلب تقريرا شاملا من فريق تفتيش المنشآت بمحطة فوكوشيما النووية اليابانية

طلب رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك-سو اليوم الثلاثاء، تقريرا شاملا وشفافا من فريق من الخبراء عن نتائج تفتيشهم لمحطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية المعطلة، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.



وعاد الفريق المكون من 21 عضوا، برئاسة رئيس لجنة السلامة والأمن النوويين يو جوك-هي، إلى بلاده يوم الجمعة الماضي بعد الانتهاء من رحلتهم التي استغرقت ستة أيام إلى اليابان والتي شملت تفتيش على الطبيعة لموقع المحطة قبل إطلاقها المثير للجدل لخطة تصريف المياه الملوثة في المحيط المقرر إجراؤها هذا الصيف.



وكان فريق التفتيش قد فحص نظام التنقية المخصص للمحطة، المعروف باسم "بي.إل.بي.إس" وخزانات "كيه4" التي تحتوي على المياه الملوثة وغرفة التحكم التشغيلية.



كما فحص الفريق المنشآت في مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة بتوجيه من شركة "طوكيو الكتريك باور"، المشغلة لمحطة الطاقة المتضررة.



وزار الفريق كذلك ضمن برنامجه منشأة الدراسات الكيميائية، المسئولة عن تحليل "النويدات" وهي نوع من الذرات، وفحص نظام تخفيف مياه البحر ومنشآت الصرف.