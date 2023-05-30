الهند: مقتل 10 وإصابة 57 آخرين في حادث سير

لقي عشرة أشخاص من زوار معبد ماتا فايشنو ديفي الهندوسي حتفهم، ومعظمهم من ولاية بيهار، وأصيب 57 آخرون، إثر سقوط حافلة من طابقين كانت تقلهم، في ممر ضيق بعدما انزلقت عن الطريق واصطدمت بدرابزين جسر في منطقة جامو، حسبما نقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مسئولين، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى كلية الطب الحكومية شاشي سودان قوله إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث إن هناك اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وقال مسئولون إن الحافلة، التي كانت قادمة من أمريتسار في طريقها إلى مدينة كاترا بولاية جامو وكشمير، تعرضت للحادث في منطقة جاهجار كوتلي.

ويذكر أن مدينة كاترا تعد مخيما أساسيا لزوار الضريح الشهير على قمة تلال تريكوتا.

وقال ضابط في قوات الشرطة المركزية إنه تم انتشال 10 جثث. وقال المسئولون إن الحافلة انزلقت عن الطريق الوطني السريع جامو- سريناجار وانقلبت على الجسر في منطقة جاجار كوتلي بين الساعة 0630 و 7 صباحا.

وفي 21 مايو الجاري، لقيت امرأة "27 عاما" حتفها وأصيب 24 شخصا آخرين إثر انقلاب حافلة صغيرة كانت متجهة إلى ولاية راجستان وعلى متنها زائرون إلى معبد "ماتا فايشنو ديفي" الهندوسى في منطقة رياسي بجامو وكشمير.