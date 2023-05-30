الصحة الفلبينية تحذر المواطنين من الأمراض المرتبطة بظاهرة «إل نينو» المناخية

نصحت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، المواطنين بتوخي الحذر من الأمراض مثل حمى الضنك وضربات الشمس وغيرها من الأمراض التي يمكن اكتسابها نتيجة لظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس -سي بي إن) الفلبينية - أنه في ظل استمرار الظاهرة المناخية، فإن المواطنين قد يعانون من الأمراض أو الحالات التالية مثل الإسهال، وحروق الشمس، والإعياء، وضربات الشمس والتشنجات، والكوليرا، وحمى التيفود، وحمي الضنك، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن تناول أطعمة تأثرت بظاهرة المد الأحمر مثل تسمم الغذاء والغثيان.

وأشارت الصحة الفلبينية إلى أن الإصابة بالأمراض المذكورة قد يكون ممكنا بسبب "الحر الشديد وندرة المياة النظيفة وزيادة معدل الأمطار."

كان مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني قد رفع درجة التحذير من ظاهرة "إل نينيو" في البلاد، مشيرا إلى أن الظاهرة قد يكون لها آثارا سلبية مثل فترات جفاف وحدوث الجفاف في بعض المناطق بالبلاد، وهطول الأمطار بمستويات أعلى من الطبيعي خلال موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على الجزء الغربي من الفلبين.

يشار إلى أن الأمم المتحدة، كانت حذرت في الثالث من مايو الجاري، من أن هناك احتمالا قويا لأن تتشكل ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام مما قد يرفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

و"إل نينيو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.