بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في الحرب مع أوكرانيا

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "ليس متفائلا" بشأن الوضع في أوكرانيا، وإنه يعتقد أن روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال منتدى للخبراء في برشلونة بإسبانيا، "أرى الإرادة الواضحة لدى روسيا للانتصار في الحرب، وروسيا لن تتفاوض حتى تنتصر" بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بوريل: "لست متفائلا في توقعاتي بشأن الكيفية التي قد يتطور بها هذا الصراع في الصيف"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "مواصلة تعزيز مساعداته العسكرية لأوكرانيا".

ووأوضح بوريل في وقت سابق في بروكسل أنه بينما يواصل تنسيق المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، لا يشعر بأنه كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ولكن "وزير دفاع الاتحاد الأوروبي".