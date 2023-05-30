وزير الصحة: نوفر الاحتياجات الصحية اللازمة للفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تقدم دعما كاملا وتوفر كل الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفلسطينية مي الكيلة، التي تزور القاهرة حاليا ضمن وفد يرأسه رئيس وزراء بلادها محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، أن مصر توفر اللقاحات والتدريب والكوادر والمعدات وكل ما من شأنه أن يحسن من المنظومة الصحية.

وذكر أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى تاريخ طويل من العمل المشترك، مؤكدا التنسيق المشترك في كل المحافل الدولية في المؤسسات المعنية بالصحة العامة.

وأوضح أنّ مباحثاته مع نظيرته الفلسطينية شهدت مناقشة كل طلبات القطاع الصحي الفلسطيني، بما في ذلك تدريب الكوادر الفلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات والمراكز والمعاهد الخاصة بوزارة الصحة.

ولفت إلى بحث توفير بعض الأمصال والاحتياجات الدوائية من المنتجات المصرية لدولة فلسطين.