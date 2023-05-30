وزير الخارجية البريطاني: كييف لديها الحق في ضرب الأراضي الروسية

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن أوكرانيا لديها الحق في مهاجمة أهداف في الأراضي الروسية بغرض الدفاع عن النفس.

وقال كليفرلي، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الحاكم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاستوني مارجوس تساخنا في العاصمة الاستونية تالين اليوم الثلاثاء: "أوكرانيا لديها الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها، لديها الحق الشرعي في القيام بذلك داخل حدودها، بالطبع، ولكن لديها الحق أيضا في استخدام قوتها خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على استخدام القوة داخل أوكرانيا نفسها".

وتابع: "لذلك فإن الأهداف العسكرية الشرعية خارج حدودها هي جزء من دفاع أوكرانيا عن نفسها، ويجب أن نعترف بذلك".

ومع ذلك، لم يعلق كليفرلي على المسيرات التي هبطت فى موسكو، قائلا إنه لن يتكهن بشأن الضربات الأخيرة.

ولم يتضح مصدر المسيرات إلا أن الكرملين ألقى باللائمة في الهجمات على كييف، التي نفت بدورها المسؤولة عن الهجمات.