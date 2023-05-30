توقعات بتشغيل أول محطة للطاقة النووية في هاريانا بشمال الهند عام 2028

من المرجح أن تبدأ الوحدة الأولى التابعة لأول محطة للطاقة النووية في شمال الهند، والتي توجد في قرية جوراخبور بمنطقة فاتح آباد في ولاية هاريانا، في إطلاق عملياتها في يونيو من عام 2028، بعد الانتهاء من 74% من أعمال تحسين الأرض.

ونقلت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس وزراء الولاية سانجيف كوشال، هذه التصريحات، أثناء ترؤسه اجتماعا بشأن التنسيق بين مسئولي حكومة هاريانا وجوراخبور هاريانا أمس.

وطلب كوشال من مسئولي مرافق الطاقة، الإسراع بنقل خطوط الجهد العالي والجهد المنخفض، وإتاحة توصيل طاقة بواقع 33 كيلوفولت لموقع المحطة من مصدر بديل لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة للمشروع.