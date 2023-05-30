أسعار النفط تفقد مكاسبها المبكرة في ختام تعاملات اليوم

فقدت العقود الآجلة للنفط مكاسبها الصباحية في تعاملات اليوم الاثنين لتسجل تراجعا طفيفا، بعد ارتفاعها في تعاملات آسيا الصباحية.

وفضل المتعاملون انتظار موقف الكونجرس الأمريكي من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أمس بشأن رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ظل فوق مستوى 72 دولار للبرميل بعد ارتفاعه يوم الجمعة في أخر أيام أسبوع التداول الماضي بنسبة 2ر1%. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي عن ثقتهما في موافقة الكونجرس على اتفاق رفع سقف الدين العام الأمريكي الذي توصلا إليه، لتجنب إعلان تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وقال الرئيس بايدن في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأحد، بعد توصله إلى اتفاق مع ماكارثي إن الاتفاق يمنع أسوأ أزمة ممكن بالنسبة للولايات المتحدة، مضيفا أنه لم يحصل أي طرف على كل ما يريده في المفاوضات "لكنها مسؤولية الحكم وأنا أدعو بقوة كلا المجلسين (النواب والشيوخ) إلى تمرير الاتفاق".

وقال ماكارثي مساء أمس إنه يتوقع موافقة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب على الاتفاق الذي وصفه بأنه خطوة مهمة نحو كبح الإنفاق الحكومي رغم أنه "قد لا يمنح أي طرف كل شيء".

وقال بايدن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه في السابق لم يكن هناك سوى حديث عن "اتفاق مؤقت ... توصلت أنا ومكارثي إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن ميزانية ستتجنب السيناريو الأسوأ وهو إعلان التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ بلادنا".

وأضاف بايدن أن الاتفاق "نبأ سار" للشعب الأمريكي، ودعا الكونجرس إلى تمرير الاتفاق على الفور لزيادة سقف الدين الأمريكي حتى عام 2025 مقابل خفض كبير في الإنفاق العام. ومن المقرر التصويت على الاتفاق في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط مازالت أقل من مستوياتها في بداية العام الحالي بنسبة 10% تقريبا في ظل ضعف وتيرة تعافي اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وتوقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة مما يؤثر على توقعات الطلب على الخام.

في الوقت نفسه مازالت الإمدادات الروسية مرنة، رغم إعلان موسكو اعتزامها خفض الإنتاج، في حين يتراجع نشاط تكرير النفط في روسيا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 16 سنت إلى 15ر72 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 37 سنتا إلى 58ر76 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل.