أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان



استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفد مبادرة نبض العرب برئاسة كل من المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي أن الأمين العام استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى مصر وحاجتها الشديدة للمساعدات والاغاثات العاجلة.

وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الامدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

وأضاف أن الأمين العام أشاد بجهود القائمين على المبادرة وأكد على دعمه لأهدافها، مشيرا إلى بعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب، مشيدا بمكونات هذه المبادرة ومطالبا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.