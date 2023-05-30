وزيرة التخطيط تستعرض أبرز ملامح مشروع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة



كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" في العام المالي 2024/23، وأهدافه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" خلال العام المالى 2024/23، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات منها إنشاء، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 1441 محطة رفع صرف صحى، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبرى رى، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزى، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسى، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

واصلت وزيرة التخطيط بالقول إن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمعا حكوميا، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصلا، صيانة 1303 مدارس، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعى لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوقا، 97 موقفا، 231 نقطة شرطة.

ركزت السعيد على أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث تم انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 149 مشروع صرف صحى مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحى، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه فى 329 قرية، إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبرى رى، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طريق رئيسى، 45 محطة سكة حديد.

وأضافت السعيد أن مُنفذات المرحلة الأولى تضمنت أيضا انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومى، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق 9 مواقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.

وحول المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" أشارت السعيد إلى أنها تستهدف 52 مركز، 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، موضحة أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل فى إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، تنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم، وعدد مشروعات الصرف الصحى المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري.