 ضبط صاحب شركة هارب من 52 حكما قضائيا لاستيلائه على أموال المواطنين - بوابة الشروق
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ضبط صاحب شركة هارب من 52 حكما قضائيا لاستيلائه على أموال المواطنين

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:51 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة هارب من 52 حكما قضائيا لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعليق متضمناً قيام شخص بالنصب على صاحب الحساب وآخرين والاستيلاء على أموالهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) صادر ضده 52 حكم قضائى (12 مستأنف، 40 جزئى) بلغت مدة الحبس فيهم أكثر من 81 سنة وقيمة الكفالات أكثر من 200 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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