 الكرملين: بوتين يؤكد مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 1:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: بوتين يؤكد مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:24 ص

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية (الكرملين): "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وقال بوتين إن "الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين".

وفي السياق نفسه، أكد أردوغان على "التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

وفاز الرئيس أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك