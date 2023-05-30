محافظ أسيوط: ضبط 503 أطنان قمح و18 طن أسمدة زراعية خلال حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 503 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي، بالإضافة إلى ضبط 18 طن سماد مدعم، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

وأوضح المحافظ أن حملات التموين المفاجئة، اليوم، بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وعصمت شاهين وكيل المديرية ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين، تمكنت من ضبط 503 أطنان قمح محلي بـ8 مخازن تمثلت في ضبط 10 أطنان بمركز أبنوب و50 طنا بمركز أسيوط و14 طنا بمركز الفتح و49 طنا بمركز القوصية و380 طنا بمركز أبوتيج.

كما ضبط 30 طن قمح محلي بمطحن خاص، و18 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و200 بطاقة تموينية ذكية بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن، وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

ووجه محافظ أسيوط قيادات مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف جهودهم في ضبط القضايا التموينية ومنع تداول القمح المحلي خارج منظومة التوريد ومنع الاتجار به في السوق السوداء، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات.