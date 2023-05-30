تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في حالة الطقس، حيث ساد طقس معتدل على أنحاء المحافظة كافة، واستقرارا في حركة الملاحة بالموانئ البحرية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن حالة الطقس مستقرة على أنحاء مدن المحافظة، ويسود مدينة سانت كاترين أجواء ربيعية، موضحا انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي نويبع وشرم الشيخ.

وأوضح مركز العمليات، أن نسبة الرطوبة بلغت 39%، بينما سرعة الرياح لم تتجاوز 24 كيلومترا في الساعة، وانخفاض نسبة الرطوبة ونشاط الرياح غير المحملة بالرمال ساهم بدرجة كبيرة في تلطيف درجة الحرارة على جميع الأنحاء، خاصة على المناطق الساحلية.

وأشار إلى استمرار رفع حالة الطوارئ تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بجنوب سيناء اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية.

كما توقعت أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 34، والصغرى 22، بينما بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 34 والصغرى 21، وفي مدينة طابا بلغت درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20، وفي سانت كاترين بلغت درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12، وفي شرم الشيخ بلغت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.