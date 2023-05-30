علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب «صوت مصر»، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الاثنين: «كلنا أصوات مصر اللي هي أصوات العرب، كل واحد شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان، ومصر أكبر من إنها يكون لها صوت».

وبكت خلال حديثها عن حفلها في جدة، قائلة: «مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا».

واستطردت: «أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم»، مضيفة عن قلة تصريحاتها خلال الحفل: «مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء».

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا بجدة، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير مع غنائها وعودتها مرة أخرى للساحة.