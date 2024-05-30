القسام تعلن استهداف 7 دبابات وقوة إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف 7 دبابات وقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، قالت القسام، خلال سلسلة بيانات نشرتها عبر حسابها على منصة "تليجرام"، إنها "استهدفت بقذائف الياسين 105 عدد 3 دبابات من نوع ميركافا في مخيم يبنا"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أنها في المحور ذاته "استهدفت بقذائف الياسين 105 دبابة ميركفا في محيط مسجد دار السلام"، مشيرة إلى أنها "دكت بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب"، وفق بياناتها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الكتائب استهداف "قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة مضادة للأفراد من نوع قفّاز، وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور" في رفح، مشيرة إلى أنها استهدفت "3 جنود للعدو بقذيفة مضادة للأفراد بجوار بلدية الشوكة في رفح، وأصابتهم بشكل مباشر".

وفي شمال القطاع، قالت القسام إن مقاتليها "استهدفوا بعبوة ناسفة من نوع شواظ دبابة من نوع ميركافا 4 في مشروع بيت لاهيا".

وأضافت أن مقاتليها "فجروا عبوة تلفزيونية في دبابة صهيونية ومجموعة من جنود الاحتلال كانوا يعتلونها في مشروع بيت لاهيا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأوضحت أنها "استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة من نوع ميركافا في محيط مسجد الشيخ زايد"، وفق بياناتها.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، قالت الكتائب إن مقاتليها "استهدفوا بقذيفة (من طراز) تي بي جي قوة للعدو تحصنت داخل منزل وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

من جهته، أقر جيش الاحتلال، الخميس، بمقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة جراء كمين لفصائل المقاومة في رفح.