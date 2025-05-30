أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أجرى بنجاح فحصا روتينيا للقولون (كولونوسكوبي) في مستشفى "شعاري تسيدك" بالقدس.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن نتنياهو أعرب عن شكره للفريق الطبي في المستشفى، الذي ضم البروفيسور عيران جولدين، والبروفيسور غوزيل يعقوب، والدكتور بنسون أرييل، بالإضافة إلى الممرضة جاليت بيرس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الإجراء الطبي تم بمرافقة الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الدكتور هيرمان بيركوفيتش.

وفي يناير الماضي، خضع رئيس وزراء إسرائيل صاحب الـ76 عاما، لجراحة لاستئصال البروستاتا.

وفي مارس 2024، أجريت له عملية جراحية أخرى لعلاج فتق، كما أنه تغيب عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا في الشهر ذاته، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

أما في عام 2023، فخضع نتنياهو لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد إصابته بانسداد قلبي عابر.

وأجريت العملية الجراحية بعد أسبوع من دخوله المستشفى بسبب ما وصفه آنذاك بالجفاف.