معاريف: خطة إسرائيلية شاملة للتعامل مع إيران حال مواجهة عسكرية محتملة

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن سيناريوهات المواجهة العسكرية المحتملة مع إيران، والتي تناولتها اجتماعات سرية عقدت داخل الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن الاجتماع عقد تحت عنوان: "الاستعداد لهذا الاحتمال"، بمشاركة ممثلين عن وزارات حكومية مختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت سحب الهواتف المحمولة من الحاضرين لضمان السرّية الكاملة.

وأشارت تقديرات، نوقشت خلال الاجتماع، إلى أن اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران قد يؤدي إلى سقوط آلاف الصواريخ الثقيلة على الأراضي الإسرائيلية، بعضها قد يصل وزنه إلى 700 كيلوجرام، ما قد يفرض شللا مؤقتا في الاقتصاد الإسرائيلي لمدّة قد تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام، قبل الانتقال إلى حالة الطوارئ، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية، وفقا لـ"معاريف"، خطة وصفتها بالشاملة للتعامل مع سيناريو المواجهة، والتي تتضمن عدة بنود، هي: فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ عام، ورفع جاهزية المستشفيات واستيعاب الجرحى، وتجهيز مناطق للإخلاء السريع، تعزيز قيادة الجبهة الداخلية ومراكز الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت القناة 12 العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل، خشية أن يعرقل هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية المحادثات الجارية مع طهران.

وبحسب القناة، أجرى ترامب مؤخرا اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره خلاله "بلهجة حادة" من شن هجوم منفرد على المنشآت الإيرانية، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

واعتبر ترامب أن توقيت مثل هذه الضربة المحتملة "غير مناسب"، وقد يضر بفرص التوصل إلى اتفاق نووي "قوي" يخدم أيضا المصالح الأمنية لإسرائيل، وفق المصدر نفسه.

وأضاف التقرير أن إسرائيل واصلت استعداداتها لهجوم منفرد على إيران، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التدخل ووقف أي شكل من التنسيق العسكري المشترك في هذا الشأن.