مستوطنون يقطعون طريق شاحنات المساعدات إلى غزة

شارك عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، في قطع طريق شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، في تحرك نظمته حركة ما يسمى "تساف 9".

ومن بين المشاركين في هذا التحرك، شاي وينكرت، والد عمر الذي كان قد أُطلق سراحه من أسر حركة حماس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال وينكرت، في تصريح له خلال الفعالية: "نحن هنا للضغط على حماس. يجب علينا وقف إمدادات الوقود لحماس. هذا هو السبيل لإنقاذ الرهائن وإنقاذ أمن إسرائيل. نطالب: لن تدخل أي مساعدات لحماس، نقطة".

في سياق متصل، شارك عشرات المستوطنين في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "عطيرت" حتى مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن عشرات المستوطنين يحملون أعلام دولة الاحتلال تجمعوا منذ ساعات الصباح عند مدخل مستوطنة "عطيرت"، قبل أن ينطلقوا بمسيرة بحماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، نحو مستوطنة "حلميش"، مرورا بالشارع الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا.

وأشار إلى أن الاحتلال أغلق الشارع الواصل بين قرية النبي صالح ودوار روابي أمام مركبات المواطنين، الأمر الذي اضطرهم لسلوك طرق طويلة والتفافية.