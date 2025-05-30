 ترامب يودع إيلون ماسك في المكتب البيضاوي: أحدث تغييرا هائلا في الأساليب القديمة لإدارة الأعمال - بوابة الشروق
الجمعة 30 مايو 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يودع إيلون ماسك في المكتب البيضاوي: أحدث تغييرا هائلا في الأساليب القديمة لإدارة الأعمال

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 10:28 م | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 10:28 م

ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيلون ماسك في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة، مما شكل ختاما وديا لفترة مضطربة لرائد الأعمال الملياردير.

ويغادر ماسك منصبه في قيادة وزارة كفاءة الحكومة، وسيعيد تكريس جهده لإدارة أعماله، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة الصواريخ سبيس إكس، ومنصة التواصل الاجتماعي إكس.

وأشاد ترامب بماسك قائلا إنه "أحدث تغييرا هائلا في الأساليب القديمة لإدارة الأعمال في واشنطن"، وأضاف أن بعض موظفيه سيبقون في الإدارة.

وقال ماسك بعد استلامه مفتاحا تكريميا من الرئيس: "أعتقد أن فريق وزارة كفاءة الحكومة يقوم بعمل رائع"، وأضاف: "هم سيستمرون في أداء عمل رائع ."

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