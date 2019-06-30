سيدة عجوز بألمانيا تقع فريسة لشخصين انتحلا صفة رجال شرطة

وقعت سيدة عجوز شرقي ألمانيا فريسة احتيال لشخصين انتحلا صفة رجال شرطة ، حيث أوهماها أن شخصين رومانيين كانا بشقتها، واستطاعا بذلك استدراجها لمعرفة مكان احتفاظها بالأموال،بحسب الشرطة الألمانية .

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن المحتالين سرقا من السيدة ألفي يورو.

وأوضحت الشرطة أن المحتالين الاثنين قالا للسيدة /84 عاما/ مساء أمس السبت إن شخصين رومانيين كان في شقتها، وأنهما ألقيا القبض على أحدهما.

وأضافت الشرطة أن الرجلين سألا السيدة عن المكان الذي تحتفظ فيه بأموالها في الشقة، ولاحظت العجوز عدم وجود الـ 2000 يورو بعد خروج فردي الشرطة.