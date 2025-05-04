إعلام عبري: الشرطة تمنع الإسرائيليين من التوجه نحو مطار بن جوريون

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إغلاق مداخل مطار بن جوريون، وذلك عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن في المنطقة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، طلبت الشرطة من الإسرائيليين عدم التوجه نحو مطار بن جوريون، لحين تطهير مكان الحادث.

وأفاد الموقع العبري بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط مرة أخرى في المطار، بعد استئنافها لمدة نصف ساعة فقط.

كما أعلنت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية توقف حركة القطارات في محطة مطار بن جوريون، وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس وموديعين، مؤقتا.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جهتها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.