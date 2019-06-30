مسيرة حاشدة بمنهاتن للاحتفال بـ«فخر المثليين»

بعد مرور خمسين عاما على أعمال الشغب التي أشعلتها حملة للشرطة ضد حانة لمثليي الجنس في مدينة نيويورك، تملأ مسيرة حاشدة بألوان قوس قزح التي ترمز للمثليين شوارع مانهاتن -اليوم الأحد- للاحتفال بفخر المثليين.

وسوف تأتي مسيرة الفخر في قلب مدينة نيويورك تتويجا لشهر من احتفالات الفخر بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة في حانة ستونوول في عام 1969 التي أشعلت حركة حقوق المثليين العصرية.

ويقول المنظمون إن نحو 150 ألف شخص سوف يشاركون في المسيرة، التي يتوقع أن تشمل مجموعة متنوعة من المسارح المتنقلة الملونة والأزياء الخاصة.

وسوف يصطف كثيرون آخرون في الشوارع لمشاهدة المسيرة، والتي يمكن أن تكون واحدة من أكبر فعاليات فخر المثليين في التاريخ.

وتأتي المسيرة، التي سوف تبدأ في الساعة 12 مساء "16:00 بتوقيت جرينتش" في ختام شهر من احتفالات الفخر التي يقول المنظمون إنها جذبت أكثر من 4 ملايين شخص إلى نيويورك.

وسوف تمر المسيرة على هيئة حرف "U" في مانهاتن السفلى، وسوف تمر على حانة ستونوول في شارع كريستوفر، والتي تم تحويلها إلى نصب تذكاري وطني، وعلى متنزه "AIDS Memorial Park" التذكاري بمدينة نيويورك.

وأشعلت الحملة التي قامت بها الشرطة ضد حانة ستونوول في 28 يونيو 1969 حركة تمرد ضد عمل الشرطة، وأثارت مقاومة ضد القوانين المناهضة للسلوك المثلي في جميع أنحاء البلاد والعالم.

وتم تنظيم مسيرة الفخر الأولى للمثليين بعد مرور عام على الحملة الشرطية وأعمال الشغب، وتلتها مسيرات مماثلة في مدن كبرى بأنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المسيرات المعروف باسم شارع كريستوفر.